Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков Сегодня 15:14

Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков

Госбюджет Украины получит 4,7 млрд грн до конца 2023 года в результате действия закона об отмене 2% единого налога.

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что соответствующую информацию он получил в ответ на запрос в Минфин. Разумков выступил с критикой этого закона. По его мнению, он «уничтожит украинский бизнес».

Напомним, что принятие этого закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Закон предусматривает урегулирование перехода с 2% ЕН, в частности:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня госрегистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления в 1.09.2023 такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1.08.2023.

Документом также с 1 августа частично упразднен мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.