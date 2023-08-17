Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков — Finance.ua
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Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков

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Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков
Закон об отмене 2% единого налога принесет в госбюджет 4,7 млрд грн за год — Разумков
Госбюджет Украины получит 4,7 млрд грн до конца 2023 года в результате действия закона об отмене 2% единого налога.
Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков.
Он уточнил, что соответствующую информацию он получил в ответ на запрос в Минфин. Разумков выступил с критикой этого закона. По его мнению, он «уничтожит украинский бизнес».
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Напомним, что принятие этого закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.
Закон предусматривает урегулирование перехода с 2% ЕН, в частности:
  • плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;
  • вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня госрегистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
  • автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
  • предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления в 1.09.2023 такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1.08.2023.
Документом также с 1 августа частично упразднен мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
По материалам:
Mind
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