Закарпатские таможенники «не заметили» около $30 миллионов, вывозимых из Украины — Finance.ua
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Закарпатские таможенники «не заметили» около $30 миллионов, вывозимых из Украины

Сегодня 11:43Криминал
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Фото: facebook.com/seyar.kurshutovФото: facebook.com/seyar.kurshutov
Украинские таможенники на Закарпатье «не заметили» $28 млн и €1.3 млн, которые вывозились из Украины.
Об этом написал бизнесмет Сияр Куршутов в своем Facebook.
Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги, и после многочасовых разборок сумму пришлось задекларировать.
«Тем, кто верит в случайности, сообщаю, что в последнее время подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше», — написал он.
Также он опубликовал фамилии таможенников и пограничников, занимающихся подобным промыслом.
«Пункт пропуска Вилок Закарпатская таможня. Начальник — Бессмертный И. И., старший смены ГТСУ — Худа Василий, старший инспектор — Буряк Богдан, главный инспектор — Симочко Валерий, инспектор — Кабаль Михаил, инспектор — Самов Александр», старший инспектор — Чейпиш Юрий", — сообщил Куршутов.
По материалам: УНІАН
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