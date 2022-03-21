Закарпатские таможенники «не заметили» около $30 миллионов, вывозимых из Украины — Finance.ua

Закарпатские таможенники «не заметили» около $30 миллионов, вывозимых из Украины

Сегодня 11:43 — Криминал

Фото: facebook.com/seyar.kurshutov

Украинские таможенники на Закарпатье «не заметили» $28 млн и €1.3 млн, которые вывозились из Украины.

Об этом написал бизнесмет Сияр Куршутов в своем Facebook

Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги, и после многочасовых разборок сумму пришлось задекларировать.

«Тем, кто верит в случайности, сообщаю, что в последнее время подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше», — написал он.

Также он опубликовал фамилии таможенников и пограничников, занимающихся подобным промыслом.

«Пункт пропуска Вилок Закарпатская таможня. Начальник — Бессмертный И. И., старший смены ГТСУ — Худа Василий, старший инспектор — Буряк Богдан, главный инспектор — Симочко Валерий, инспектор — Кабаль Михаил, инспектор — Самов Александр», старший инспектор — Чейпиш Юрий", — сообщил Куршутов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью