Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину — Зеленский Сегодня 06:38 — Казна и Политика

Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину — Зеленский

Месторождение соли в Закарпатье сможет обеспечить кухонной и технической солью всю Украину.

Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«В регионе уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками», — сказал президент, посетивший в среду Закарпатье.

«Ощущается, что в регионе есть результаты, релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области. И это важное направление работы — мощности для реабилитации наших воинов, правильные проекты, многие инициативы развития экономики Закарпатья, возможности, которые десятилетиями не использовались», — сказал также он.

Напомним, государственное предприятие «Артемсоль» — одно из крупнейших в Европе в отрасли, остановило производство весной 2022 года, поскольку в результате обстрелов на предприятии был разрушен склад и были прямые попадания в рудники.

Впоследствии в результате российской агрессии цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а сотрудники были вынуждены покинуть свой дом. Сегодня же город Соледар, где расположена «Артемсоль», находится во временной оккупации.

В Украине соль также производит Дрогобычская солеварня, которая весной 2022 года увеличила мощности до 55 тонн в месяц. Но этого не хватит, чтобы обеспечить Львовскую область. Для сравнения, «Артемсоль» за год добывала 2 млн тонн соли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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