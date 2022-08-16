Загримированный мошенник уличен в еще одном эпизоде незаконного снятия ₴1,7 млн с чужого банковского счета — Finance.ua
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Загримированный мошенник уличен в еще одном эпизоде незаконного снятия ₴1,7 млн с чужого банковского счета

Криминал
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При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева разоблачен и уведомлен о подозрении мошенник, который пользуясь военным положением, завладел денежными средствами лица, вынужденно покинувшего территорию Украины (ч.1, 2 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Следствием установлено, что злоумышленнику стало известно о том, что на банковском счету мужчины, вынужденно выехавшего с территории Украины в связи с российской военной агрессией, находятся значительные средства. Мошенник решил завладеть средствами потерпевшего, выдав себя за него. Подделав документы на его имя и загримировав лицо, злоумышленник вводил в заблуждение работников банка и беспрепятственно снимал средства с банковского счета потерпевшего.
В начале августа злоумышленника разоблачили при попытке незаконно снять 23 млн гривен в одном из банков столицы.
Однако в дальнейшем следствие установило, что ранее мошенник сумел снять аналогичным способом еще почти 1,7 млн гривен со счета пострадавшего в другом районе столицы.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тыс. гривен.
Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам и устанавливают его возможных подельников.
За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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