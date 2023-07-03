ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередачи, — МАГАТЭ — Finance.ua
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ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередачи, — МАГАТЭ

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Запорожскую атомную станцию ​​впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередачи через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, подключение ЗАЭС к линии 330 кВ — это важный шаг, поскольку в последние месяцы ЗАЭС полагалась на единственную магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. К началу войны, в феврале 2022 года, в нем было четыре линии 750 кВ.
«Хотя повторное подключение резервной линии электропередачи положительно, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке», — рассказал Гросси.
Напомним, 1 марта 2023 года была повреждена резервная линия электропередачи 330 кВ на правом берегу Днепра. А 9 марта в результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР М О Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции.
После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.
По материалам:
РБК-Україна
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