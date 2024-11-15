Задолженность по зарплате: что предлагают в правительстве — Finance.ua

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Задолженность по зарплате: что предлагают в правительстве

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Задолженность по зарплате: что предлагают в правительстве
Задолженность по зарплате: что предлагают в правительстве
Минэкономики предлагает определить, что отчитываться о задолженности по зарплате будут только те предприятия, у которых такой долг есть. Кроме того, отчитываться будут и ФЛП, которые имеют наемных работников.
Об этом сообщается в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте ФПУ.
Проект предлагает установить, что в случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на 30 календарных дней работодатель (работодатель — физическое лицо) подает в Гоструда информацию о наличии задолженности по заработной плате.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день приказом Государственной службы статистики Украины установлена ​​форма государственного статистического наблюдения, которая предусматривает ежемесячную подачу юридическими лицами отчетов о задолженности по заработной плате в органы Госстата.
Однако этот приказ не содержит четкого перечня субъектов хозяйствования, обязанных представлять отчеты, и не предусматривает обязанности для физических лиц-предпринимателей подавать такие отчеты, даже при наличии наемных работников и задолженности по заработной плате. Это приводит к неполноте информации и усложняет оперативное реагирование на случаи нарушения трудовых прав, пишут авторы проекта.
Проектом предусмотрено установление процедуры предоставления субъектами хозяйствования информации о наличии задолженности по заработной плате и освобождении от этого долга тех субъектов, у которых задолженность отсутствует.
«Введение обязанности подавать отчетность только работодателями, имеющими задолженность по заработной плате, будет способствовать более адресному реагированию на проблемы с задолженностью и обеспечению защиты прав работников», — говорится в документе.
Напомним, Госстат с начала войны прекратил публикацию большинства информации. В частности, пока отсутствуют данные о задолженности по зарплате. Последние данные за 2021 год свидетельствовали о задолженности на 4 млрд гривен, большинство из которых было на предприятиях в стадии ликвидации.
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По материалам:
РБК-Україна
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