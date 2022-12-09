Задержка до 5 недель: рф тормозит работу «зернового коридора» — Finance.ua

Задержка до 5 недель: рф тормозит работу «зернового коридора» Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Время ожидания судов в рамках «зернового коридора» увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируется несколько миллионов тонн украинской агропродукции. Дело в том, что россия намеренно тормозит работу по экспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum.

«Сейчас более 13 млн тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты, привлеченные в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это только потому, что россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают», — сказал он.

Президент напомнил, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за еду, «потому что одно государство шантажирует всех продовольствием».

«Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции», — привел статистику Зеленский.

По его мнению, этот вопрос можно решить, если ликвидировать несколько направлений агрессии россии против Украины и обеспечить безопасность Николаевской области и ее портов. Он подчеркнул, что именно россия создала продовольственный кризис — если бы российский флот не заблокировал в Черном море украинские порты, то проблемы с поставкой продовольствия не возникло бы.

«российская война против Украины проявила ценность стабильности в нашем с вами регионе. Это одна из исторических ошибок российского руководителя — своей безумной агрессией он доказал лишь то, что безопасность Украины и черноморского региона критически важна для глобальной безопасности, а любая агрессия в нашей с вами части света — это глобальное преступление», — отметил президент.

Он напомнил, что Украина, Турция и ООН совместно останавливают угрозу голода, а инициатива Grain From Ukraine помогает беднейшим странам сохранить стабильность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, — «Grain from Ukraine». В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

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