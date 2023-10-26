За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен

Казна и Политика
246
За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен
За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен
С начала введения военного положения объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился в 1,6 раза. Так, по состоянию на 30.06.2023 объем остатков на счетах поставщиков медицинских услуг составляет 26 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем по состоянию на 01.01.2022.
Об этом пишет Минфин.
В частности, остатки средств находятся на счетах поставщиков:
  • первичной медицинской помощи — 3,4 млрд грн (увеличение вдвое)
  • экстренной медицинской помощи — 3,2 млрд грн (увеличение в 1,2 раза)
  • специализированной медицинской помощи — 19,4 млрд грн (увеличение в 1,7 раза).
По состоянию на 30.06.2023 наибольшие остатки у поставщиков экстренной медицинской помощи, в частности в Донецкой области — 646,3 млн грн, Харьковской области — 448,2 млн грн, Кировоградской области — 369,6 млн грн, Запорожской — 219 млн грн и Луганской — 193 млн гривен.
Наибольший прирост неиспользованных средств наблюдается среди заведений, расположенных на временно оккупированных территориях. Так, объем остатков таких 148 поставщиков увеличился в 3,6 раза и составляет 1,9 млрд гривен.
За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен
Существенное увеличение остатков также имеется в учреждениях здравоохранения онкологического профиля. Так, у 28 поставщиков с начала 2022 года остатки увеличились почти вдвое, и их объем составляет 2,3 млрд гривен. В то же время 9 заведений имеют остатки в размере от 118 млн грн до более 270 млн гривен. Это может свидетельствовать о частичной оплате пациентами услуг, за которые поставщикам медицинских услуг в полном объеме уже уплатило государство.
«Правительство при поддержке международных партнеров принимает все возможные меры по своевременному осуществлению оплат по программе медицинских гарантий. В то же время существенное накопление остатков средств свидетельствует о необходимости изменения подходов в осуществлении оплат по программе медицинских гарантий, в частности для поставщиков, расположенных на временно оккупированных территориях, и принятия мер по эффективному использованию накопленных средств, а также усилению контроля качества и безоплатности услуг для пациентов. Минфин в очередной раз отмечает необходимость рационального и максимально эффективного использования всех ресурсов, что особенно актуально в условиях военного положения, когда государственные ресурсы крайне ограничены», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Медицинское страхование 😷

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.