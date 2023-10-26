За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен — Finance.ua

За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен Вчера 09:34 — Казна и Политика

За время войны объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился на 10 млрд гривен

С начала введения военного положения объем остатков средств на счетах поставщиков медицинских услуг увеличился в 1,6 раза. Так, по состоянию на 30.06.2023 объем остатков на счетах поставщиков медицинских услуг составляет 26 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем по состоянию на 01.01.2022.

Об этом пишет Минфин.

В частности, остатки средств находятся на счетах поставщиков:

первичной медицинской помощи — 3,4 млрд грн (увеличение вдвое)

экстренной медицинской помощи — 3,2 млрд грн (увеличение в 1,2 раза)

специализированной медицинской помощи — 19,4 млрд грн (увеличение в 1,7 раза).

По состоянию на 30.06.2023 наибольшие остатки у поставщиков экстренной медицинской помощи, в частности в Донецкой области — 646,3 млн грн, Харьковской области — 448,2 млн грн, Кировоградской области — 369,6 млн грн, Запорожской — 219 млн грн и Луганской — 193 млн гривен.

Наибольший прирост неиспользованных средств наблюдается среди заведений, расположенных на временно оккупированных территориях. Так, объем остатков таких 148 поставщиков увеличился в 3,6 раза и составляет 1,9 млрд гривен.

Существенное увеличение остатков также имеется в учреждениях здравоохранения онкологического профиля. Так, у 28 поставщиков с начала 2022 года остатки увеличились почти вдвое, и их объем составляет 2,3 млрд гривен. В то же время 9 заведений имеют остатки в размере от 118 млн грн до более 270 млн гривен. Это может свидетельствовать о частичной оплате пациентами услуг, за которые поставщикам медицинских услуг в полном объеме уже уплатило государство.

«Правительство при поддержке международных партнеров принимает все возможные меры по своевременному осуществлению оплат по программе медицинских гарантий. В то же время существенное накопление остатков средств свидетельствует о необходимости изменения подходов в осуществлении оплат по программе медицинских гарантий, в частности для поставщиков, расположенных на временно оккупированных территориях, и принятия мер по эффективному использованию накопленных средств, а также усилению контроля качества и безоплатности услуг для пациентов. Минфин в очередной раз отмечает необходимость рационального и максимально эффективного использования всех ресурсов, что особенно актуально в условиях военного положения, когда государственные ресурсы крайне ограничены», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

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