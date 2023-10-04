За восстановлением разрушенного россиянами жилья теперь можно наблюдать онлайн в 3D — Finance.ua

За восстановлением разрушенного россиянами жилья теперь можно наблюдать онлайн в 3D Сегодня 04:17 — Казна и Политика

За восстановлением разрушенного россиянами жилья теперь можно наблюдать онлайн в 3D

Глобальная инициатива по восстановлению Украины UNITED24 и IT-компания ЛУН запустили общий онлайн-проект, позволяющий наблюдать за восстановлением разрушенного россиянами жилья в 3D-формате.

Сделано это для того, чтобы люди, которые совершают пожертвования на восстановление Украины, могли наглядно наблюдать, как реализуются конкретные проекты, сообщили ЭП в UNITED24.

«Для нас очень важно дать возможность донорам отовсюду — от Канады до Австралии, от Литвы до Франции — следить за строительством. Каждый человек, пожертвовавший для Украины хоть один доллар, хоть миллион, сможет почувствовать причастность к нашей истории», — пояснила координатор платформы. UNITED24 Ярослава Гресь.

Отмечается, что благодаря IT-компании ЛУН удалось запустить мониторинг строек, позволяющий просматривать прогресс в восстановлении домов.

Собственные фотокорреспонденты регулярно ездят снимать объекты.

«В своей работе они используют приложение с запатентованной технологией. Каждый дом фотографируют с одинакового ракурса для лучшей динамики мониторинга. На основе снимков с дрона создают 3D-модели домов в их актуальном состоянии», — сообщают в UNITED24.

На странице проекта можно узнать больше о самом доме, прочитать истории жильцов, увидеть на интерактивной карте место, где он находится, и благодаря 3D-модели лучше понять масштабы разрушения и необходимость поддержки.

На средства, которые собирает платформа UNITED24, восстанавливают 18 многоквартирных домов в Киевской области.

На эти дома UNITED24 должна собрать 719 000 000 гривен. Продолжается сбор на 5 домов. До полной суммы не хватает 28 369 770 гривен.

В целом благодаря донорам платформы со всего мира на восстановление перечислено 638 ​​935 400 гривен.

Еще более 50 миллионов уже собрано на счету Министерства инфраструктуры.

Економічна Правда По материалам:

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