За текущую неделю ФГИ привлек в госбюджет 28,89 млн гривен — Finance.ua
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За текущую неделю ФГИ привлек в госбюджет 28,89 млн гривен

Кредит&Депозит
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За текущую неделю (27 ноября — 1 декабря) ФГИУ привлек в госбюджет 28,89 млн гривен, проведя 11 аукционов по приватизации государственного имущества.
Об этом сообщили в ФГИУ.
Рост цены произошел в 4,7 раза, среднее количество участников — 10. На следующей неделе команда Фонда планирует провести 30 онлайн-аукционов. Среди самых масштабных торгов на следующей неделе:
— ЕМК ГП «ТВК». Объект расположен в 7 км от Одессы, в пгт Авангард, фактически являющемся пригородной зоной Одессы, и состоит из 17 торгово-складских помещений в среднем по 2 тыс. м² каждое. Местонахождение: Одесская обл., Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 21. Стартовая цена — 104 млн грн. Дата аукциона — 7 декабря. Подробнее об активе — https://bit.ly/416ywx2
— ЕМК ГП «Техника». В составе актива издательско-административный корпус и гаражи. Местонахождение: г. Киев, ул. Обсерваторная, 25. Стартовая цена — 59 млн грн. Дата аукциона — 4 декабря. Подробнее об активе — https://bit.ly/3sYrEFb
— ЕМК ГП «Криворожский экспертно-технический центр Гоструда». Актив представлен нежилыми помещениями, комплексом гаражей, автомобили, техническое оборудование, мебель, инвентарь и т. д. Местонахождение: Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Николая Свитальского, 1К. Стартовая цена — 14 млн грн. Дата аукциона — 7 декабря. Подробнее об активе — https://bit.ly/49ZS5uQ
— Цех переработки древесины с админзданием. Актив представлен цехом по переработке древесины с админзданием общей площадью 910,0 м². Адрес: Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, пгт Понинка, ул. Героев Майдана, 144А. Стартовая цена — 1,1 млн грн. Дата аукциона — 8 декабря. Подробнее об активе — https://bit.ly/3uDUueD
— Здание общ. пл. 106,7 м², гараж кирпичный общ. пл. 40,3 м². Адрес: Хмельницкая область, Шепетовский район, г. Шепетовка, пер. Подольский, 9. Стартовая цена — 0,736 млн грн. Дата аукциона — 6 декабря. Подробнее об активе — https://bit.ly/415KTcl

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По материалам:
Finance.ua
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