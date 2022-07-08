За сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области, — ДТЭК — Finance.ua
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За сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области, — ДТЭК

Энергетика
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Ремонтные бригады ДТЭК благодаря усилиям Вооруженных сил Украины вернули свет еще в 37 населенных пунктов Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
«За 6 июля ремонтные бригады ДТЭК в Донецкой области вернули свет 37 тысячам семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах, которые ежедневно страдают от обстрелов. Больше всего обновлений в Константиновской громаде — более 26 тысяч семей. Кроме того, более недели почти ежедневно с разрешения военных энергетики снова и снова чинят сети в Торецкой громаде. За вчера в очередной раз восстановлено питание более 6 тысяч домов жителей этой прифронтовой хромады, постоянно страдающих от обстрелов», — сообщили в ДТЭК.
В настоящее время без света — 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
По материалам:
РБК-Україна
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