За поврежденное имущество 19 тыс. украинских семей уже получили 1,5 млрд грн выплат — Шмыгаль Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 19 тыс. семей в Украине уже выплатили 1,5 млрд грн компенсации за поврежденное российскими оккупантами имущество.

«За поврежденное россиянами имущество уже выплатили 1,5 млрд грн. Средства получили почти 19 тысяч семей. Наибольшая потребность в Харьковской, Киевской и Николаевской областях. Там местные власти должны приложить максимум усилий, чтобы оперативно фиксировать убытки и своевременно рассмотреть заявки», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Что касается уничтоженного имущества, то, по словам премьера, от граждан поступило почти 5 тыс. обращений, а в мобильном приложении «Дія» сгенерировано уже 346 сертификатов.

Он добавил, что средняя сумма каждого сертификата — около 2 млн грн, и этим ресурсом для покупки нового жилья люди смогут воспользоваться в скором времени.

«Третий компонент программы — компенсации за сделанные за свой счет ремонты. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Выплаты начнутся в 2024 году. Механизм будет простым, понятным, аналогичным другим компонентам «єВідновлення», — подытожил Шмыгаль.

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