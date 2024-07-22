За неделю Нацбанк продал почти миллиард долларов на межбанке — Finance.ua

За неделю Нацбанк продал почти миллиард долларов на межбанке Сегодня 15:15 — Валюта

За неделю с 15 по 19 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 950,2 млн долл., при этом купил 270 тыс. долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 15 по 19 июля Нацбанк продал 950,2 млрд долл., что на 417,84 млн долл. больше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк купил 270 тыс. долл., что на 20 тыс больше, чем на прошлой неделе.

В целом с начала года Нацбанк продал 16,4 млрд долл., в то время как купил 117,8 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5%.

2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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