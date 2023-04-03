За март рынок потерял рекордное количество криптобанкоматов — Finance.ua

За март рынок потерял рекордное количество криптобанкоматов Сегодня 22:30 — Криптовалюта

По данным Coin ATM Radar, общее сокращение количества банкоматов в 2023 году составляет 5489, в результате чего в мире работают только 33 729 активных банкоматов.

Из них более 28 тысяч единиц находятся в США, что составляет более 84% мировой сети криптовалютных банкоматов. Другие страны с большим количеством биткоин-банкоматов — Канада, Австралия, Швейцария и пр.

Тем не менее остается неизвестным, как долго будет продолжаться падение количества банкоматов. Однако криптосообщество надеется на быстрое восстановление, поскольку эти банкоматы жизненно важны для широкого внедрения криптовалют во всем мире.

Максимальное количество криптобанкоматов (2048), по данным Coin ATM Radar, было установлено в августе 2021 года — за три месяца до обновления биткоином абсолютного ценового максимума на уровне $68 789, 10 ноября 2021 года.

cryptomisto По материалам:

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