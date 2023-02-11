За год в Киеве установили 20 новых частных солнечных электростанций — Finance.ua
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За год в Киеве установили 20 новых частных солнечных электростанций

Энергетика
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НКРЭКУ приняла постановление, предусматривающее поэтапное погашение задолженности владельцам домашних солнечных электростанций за 2022 год. В полном размере выплаты за электроэнергию, которую просьюмеры продали в сеть в течение марта-декабря 2022 года, будут произведены до конца 2023 года.
Устанавливается поэтапный порядок оплаты: поставщик универсальных услуг после получения средств от оператора системы передачи (НЭК «Укрэнерго») будет выплачивать остаток средств просьюмерам. До 25 числа каждого месяца владельцы СЭС в столице будут получать от поставщика YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги») полный расчет за аналогичный период прошлого года: за март 2022г. — до 25.03.2023, за апрель 2022г. — до 25.04.2023, за май 2022 — до 25.05.2023 и т.д.
Выплаты за электроэнергию, которую просьюмеры продают в сеть в 2023 году, будут поступать в полном объеме в соответствии с установленным «зеленым» тарифом в сроки, предусмотренные договором.
В 2022 году в Киеве было установлено более 20 новых солнечных электростанций и в настоящее время их количество составляет 273. Суммарно они произвели 3,2 млн кВт∙ч, что на 5% больше, чем в 2021 году. Часть объема просьюмеров использовали на собственные нужды, а 75% производимой электроэнергии продали в сеть на общую сумму 13 млн грн.
По материалам:
100realty.ua
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