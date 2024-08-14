За что водители в Британии могут получить штраф до 1000 фунтов — Finance.ua

За что водители в Британии могут получить штраф до 1000 фунтов Сегодня 06:00 — Технологии&Авто

За что водители в Британии могут получить штраф до 1000 фунтов

В Великобритании водители, страдающие аллергией или простудой, рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов (приблизительно 52 000 гривен) за чихание или протирание глаз во время вождения. Это связано с тем, что закон запрещает отрывать руки от руля во время движения, что может быть расценено как опасное вождение.

Около четверти британцев страдают аллергическим ринитом, что увеличивает риск опасных ситуаций на дороге. Симптомы, такие как зуд в глазах и заложенность носа, могут отвлекать водителя и привести к штрафу, особенно если это приведет к аварии.

Чтобы избежать подобных проблем, водителям с аллергией рекомендуется закрывать окна автомобиля и регулярно менять воздушные фильтры, чтобы предотвратить накопление пыльцы. Также важно регулярно очищать фильтры кондиционера и использовать режим рециркуляции воздуха.

Дополнительно, ношение солнцезащитных очков и поддержание чистоты в автомобиле может снизить симптомы аллергии. Регулярная уборка салона поможет избежать накопления пыли и пыльцы, что улучшит качество воздуха внутри автомобиля.

Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите КАСКО онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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