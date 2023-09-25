За 20 дней сентября Укрзализныця перевезла около 700 тыс. тонн зерновых грузов — Finance.ua

За 20 дней сентября Укрзализныця перевезла около 700 тыс. тонн зерновых грузов Сегодня 20:25 — Аграрный рынок

В период с 1 по 20 сентября по железной дороге из Украины было транспортировано на экспорт 683 тыс. тонн зерновых грузов. Об этом шла речь на совещании представителей АО «Укрзализныця» с участниками аграрного рынка 21 сентября, сообщает Rail.insider.

Как уточняется, 520 тыс. тонн из общего объема следовали через западные пограничные переходы Украины, еще 163 тыс. тонн двигались в направлении портов. Как спрогнозировал заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев, при таких темпах к концу месяца объем грузовых перевозок в экспортном сообщении может составить 1 млн тонн.

Он также добавил, что погрузка зерновых за первые 20 суток сентября достигла 770 тыс. тонн. На долю зерна в общем объеме железнодорожных перевозок в указанный период пришлось 11%.

Показатель среднесуточной погрузки зерна в августе оценивается примерно в 39 тыс. тонн.

Agravery По материалам:

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