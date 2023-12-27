Южная Корея ужесточит экспортные санкции против россии и беларуси — Finance.ua

Южная Корея ужесточит экспортные санкции против россии и беларуси Сегодня 09:45

Южная Корея ужесточит экспортные санкции против россии и беларуси

Республика Корея усилит экспортный контроль в отношении россии и беларуси. Страна планирует значительно расширить список товаров, на которые распространяются ограничения на экспорт , пишет The Korea Times со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики.

Согласно изменению правил торговли стратегическими товарами, Корея добавила еще 682 предмета, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторов, авиационных компонентов, техники и прочего, в перечень товаров, запрещенных для поставок в россию и беларусь.

В корейском правительстве отметили, что приняли такое решение из-за высокой вероятности того, что указанные предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Кореи.

Новое постановление увеличит общее количество пунктов в списке до 1159 пунктов. Ожидается, что она вступит в силу в начале 2024 г. после соответствующих административных процедур, а также документов для экспортеров.

В министерстве заявили, что будут рассматривать «исключительные случаи» для поставок в указанные страны.

Белый дом 22 декабря опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающий возможность применения ограничений к банкам, обслуживающим платежи, связанные с российским военно-промышленным комплексом, сообщили в администрации президента США.

В правительстве рф заявили, что примерно треть поступлений федерального бюджета рф покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

УНІАН По материалам:

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