Южная Корея увеличила экспорт моторных масел в рф на 117% после ухода BP и Shell — Finance.ua

Южная Корея увеличила экспорт моторных масел в рф на 117% после ухода BP и Shell Сегодня 20:28 — Энергетика

Экспорт южнокорейских моторных масел в рф резко возрос после ухода с российского рынка нефтяных гигантов Total, Shell, BP и других компаний.

Как пишет газета со ссылкой на данные южнокорейской государственной статистики, Южная Корея в 2022 году нарастила экспорт моторных смазок в россию на 116,7%, до 229 млн дол.

«Экспорт южнокорейских смазок в россию увеличился после того, как из страны ушли западные нефтекомпании, включая Total, Shell и BP, лидировавшие на российском рынке.

Согласно данным о российском импорте, главными бенефициарами стали две компании из Южной Кореи: SK Enmove и GS Caltex, совместное предприятие южнокорейской GS Group и американского энергетического гиганта Chevron", — добавляет FT.

По данным издания, до начала российского вторжения в Украину в январе 2022 года обе компании поставили россии моторных масел на около 2,8 млн дол. Но с тех пор объемы значительно выросли, достигнув пика в 28 млн долл. в марте 2023 года.

Теперь на долю SK Enmove приходится 6,5% российского импорта моторных масел, а на GS Caltex — чуть более 5%, добавляет FT.

Обе компании утверждают, что их продукция не используется для обслуживания российской военной техники.

«Контракт с российской частной компанией содержит четкие правила по перепродаже нашей продукции. Из-за санкций США и ЕС они не могут продавать нашу продукцию военным, и наша российская дочерняя компания хорошо понимает важность этого вопроса», — заявил FT представитель GS Caltex.

По его словам, «нет никаких шансов», что продукция компании может быть направлена ​​на военные нужды россии.

В то же время в SK Enmove заявили, что большинство стран полагается на местное производство моторных масел для военных нужд. «Смазочные материалы, произведенные российскими нефтеперерабатывающими заводами, настолько дешевы, что занимают большую долю рынка. Наши моторные масла стоят относительно дорого, поэтому их продают преимущественно для владельцев автомобилей премиум-класса», — отметили в компании.

Однако опрошенные FT эксперты говорят — почти невозможно удостовериться, что моторные масла, выпускаемые для гражданских автомобилей, не используются в военных целях.

«Любые горюче-смазочные материалы могут иметь двойное применение — гражданское или военное. Тот, кто продает ГСМ в россию, помогает их войскам в Украине», — заявил изданию генерал-майор США в отставке Патрик Донахью.

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Економічна Правда По материалам:

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