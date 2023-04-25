Южная Корея расширила перечень товаров, запрещенных к экспорту в россию и беларусь — Finance.ua

Южная Корея расширила перечень товаров, запрещенных к экспорту в россию и беларусь
Власти Южной Кореи объявили о масштабном расширении списка продукции, запрещенной к экспорту в россию и беларусь. Это связано с опасениями Республики Корея относительно использования экспортной продукции странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.
Как сообщает DW со ссылкой на южнокорейское информагентство, список продукции был расширен с 57 до 798 позиций.
В обновленный список вошли полупроводники, химикаты, сталь, автомобили, технологическое оборудование и квантовые компьютеры. При этом не уточняется, будут ли ограничения распространяться на детали автомобилей, оборудования и компьютеров. Отмечается, что новые экспортные запреты вступят в силу 28 апреля.
Южная Корея ввела санкции в отношении рф после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Санкции распространяются на банковский сектор и экспорт некоторых категорий продукции, в частности микропроцессоров, оборудования для производства, испытания и проверки полупроводников, а также программного обеспечения, необходимого для производства транзисторов и электронного оборудования.
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