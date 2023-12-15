Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования — Finance.ua

Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования Сегодня 18:36 — Казна и Политика

Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Корея.

«В рамках обеспечения потребностей Украины в разминочной технике правительством Республики Корея при содействии посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что речь идет о технике производства хорватской компании «DOK-ING».

Техника уже прибыла в пункт назначения, где будет разделена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины. Украина поблагодарила правительство Южной Кореи за предоставленную технику и надеется на дальнейшую поддержку.

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