Юристы призвали украинцев проверить водительские права и техпаспорта — Finance.ua

Юристы призвали украинцев проверить водительские права и техпаспорта Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Юристы призвали украинцев проверить водительские права и техпаспорта

В Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.

Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типа транспортного средства. Часто водители ошибочно полагают, что имеют право управлять определенным видом транспорта, опираясь только на собственные навыки. К примеру, владельцы категории «А» могут думать, что им разрешено ездить на мопедах, а с категорией «С» — на любых грузовиках, хотя это не всегда соответствует правилам.

Чтобы избежать штрафов и неприятностей, эксперты советуют автомобилистам регулярно проверять актуальные требования ПДД и изменять свои водительские документы в соответствии с действующим законодательством.

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Автотема По материалам:

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