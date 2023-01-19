Юрист ответил, когда должны «взяться» за военнообязанных украинцев за границей — Finance.ua

Юрист ответил, когда должны «взяться» за военнообязанных украинцев за границей Сегодня 19:45

В Украине продолжается мобилизация, а в конце 2022 года Кабмин принял новые правила воинского учета. Среди нововведений — «возьмутся» за военнообязанных мужчин-украинцев, находящихся за границей.

Юрист-волонтер Евгений Промский в интервью ZN.UA рассказал, кто должен разработать процедуру постановки на воинский учет выехавших за границу и когда стоит ее ожидать.

По словам эксперта, оформление на воинский учет мужчин, выехавших за границу, должно начаться с июня 2023 года.

Так, постановлением Кабмина № 1487 утвержден порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этим документом от 30.12.2022 года постановили министерствам, другим центральным органам исполнительной власти в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления провести пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с постановлением № 1487.

«Таким образом, процедура постановки на воинский учет выехавших за границу должна быть разработана в течение 6 месяцев, начиная с 05.01.2023», — отметил юрист.

УНІАН По материалам:

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