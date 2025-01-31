ПАРТНЕРСКАЯ Инвесторы DOGE и SHIB делают крупные ставки на ЭТОТ мем-коин — Может ли он стать следующим PEPE? Сегодня 11:40 — Криптовалюта

Инвесторы DOGE и SHIB делают крупные ставки на ЭТОТ мем-коин — Может ли он стать следующим PEPE?

Инвесторы, которые ранее поддерживали DOGE и SHIB, теперь обращают внимание на новый мем-коин, привлекающий значительное внимание. Все больше людей считают, что этот цифровой актив может повторить стремительный рост PEPE. С нарастающим ажиотажем криптосообщество с нетерпением ждет, станет ли он следующим крупным феноменом в мире мем-коинов. Возможность огромной прибыли заставляет многих пристально следить за ситуацией.

Инаугурация Трампа вызывает криптохаос: Мем-коин $XYZ готов нанести удар в 99 900%!

Инаугурация Дональда Трампа спровоцировала огромные изменения на крипторынке, создавая условия для беспрецедентного бычьего ралли. Пока крупные коины буксуют с скромным двузначным ростом, мем-коины захватывают сцену.

Рост PNUT на 4 500%? Взлет FRED на 6 000%? Это уже история, погребенная под пеплом кратковременного ажиотажа. Эти коины не выдержали давления продаж, оставив инвесторов в FOMO с разбитыми мечтами.

Но криптовалютное поле битвы не прощает слабости — появился новый гигант, готовый разорвать рекорды прибыли и взлететь на 99 900%!

Примите сторону XYZ — Безоговорочного чемпиона среди мем-коинов!

Познакомьтесь с $XYZ — первым в истории спортивным мем-коином для настоящих криптоэнтузиастов, жаждущих 1000-кратных прибылей. Это токен для тех, кто живет азартом соревнований.

Пока Трамп возвращается к власти, крипторынок взрывается, а конкуренция становится ожесточенной. Выживут только сильнейшие, ведь это арена без жалости.

Наступает новая эра криптовалют для тех, у кого стальные нервы, — людей вроде Джо Рогана и Даны Уайта, которые готовы поддержать команду Трампа. Для таких настоящих бизнесменов нет места старым слабым мем-коинам — настало время брутальных монет.

Подпитываемый спортивной ментальностью, $XYZ стал главным претендентом, готовым уничтожить конкурентов и взлететь в космос на миссии Илона Маска. $XYZ устремляется на вершину, чтобы стать символом успеха для тех, кто дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит прибыль, еще не выйдя на рынок!

Пресейл $XYZ уже идет, предоставляя доступ к токену по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: $0.0001

$0.0001 Текущая цена: $0.002

$0.002 Рост за пару месяцев: +2000%!

Следующий этап: $0.0025 (еще +25% прибавка)

Финальная цель: $0.1

От запуска до генерации токенов $XYZ нацелен на умопомрачительный рост в 99 900%!

Если вы не в игре — значит, вы вне ее! Пресейл $XYZ уже прорывает этапы с молниеносной скоростью чемпиона.

Dogecoin на свободе: Готов ли мем-коин к новому взлету?

Dogecoin был создан в 2013 году как шутка. Его разработали Билли Маркус и Джексон Палмер, выбрав в качестве логотипа собаку породы Сиба-Ину — популярный интернет-мем. В отличие от Bitcoin, у которого ограниченный запас, Dogecoin не имеет максимального лимита. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет.

Первоначально задуманный как развлекательная альтернатива серьезным криптовалютам, Dogecoin быстро привлек внимание. В 2021 году его стоимость взлетела, и он вошел в топ-10 криптовалют, достигнув рыночной капитализации более $50 миллиардов.

Этот взрывной рост был вызван ажиотажем в социальных сетях, особенно благодаря твитам Илона Маска, а также общим бумом криптовалют.

Будущее Dogecoin

Dogecoin построен на простых технологиях и основан на существующих криптосистемах, что делает его быстрым и дешевым для транзакций.

Его обширное предложение и сильная поддержка сообщества выделяют его среди других монет.

Однако некоторые сомневаются в его будущем, учитывая его мемное происхождение и отсутствие четкой дорожной карты развития.

В текущих рыночных условиях криптовалюты переживают колебания. Bitcoin и Ethereum фокусируются на новых технологиях, в то время как Dogecoin остается зависимым от поддержки сообщества и влияния в соцсетях.

Поднимется ли Dogecoin снова — вопрос открытый, но его история подтверждает силу сообщества и вирусного контента на финансовых рынках.

Shiba Inu: Мем-коин на Ethereum, который наделал шуму

Shiba Inu (SHIB) начал свое существование как игровая криптовалюта, вдохновленная мем-культурой Dogecoin. Запущенный в августе 2020 года анонимным создателем Рьоши, SHIB выделяется среди конкурентов тем, что работает на блокчейне Ethereum.

Это делает его совместимым с широкой экосистемой Ethereum, включая умные контракты и децентрализованные финансы (DeFi).

При запуске SHIB имел огромное предложение в 1 квадриллион токенов, половина из которых была отправлена Виталику Бутерину — сооснователю Ethereum. Это укрепило доверие к проекту в криптосообществе.

Когда Бутерин пожертвовал значительное количество SHIB в фонд борьбы с COVID-19 в Индии и сжег 40% от общего запаса, монета получила мировую известность.

Преимущества SHIB

В отличие от Dogecoin, который не поддерживает сложные приложения, SHIB на Ethereum открывает новые возможности.

Запущена биржа ShibaSwap

Готовится запуск NFT-платформы

Создается система голосования для держателей токенов

Это делает SHIB более чем просто мемом — он имеет реальную ценность.

Сейчас инвесторы ищут коины с практической пользой, и SHIB выделяется на фоне конкурентов.

Будучи частью экосистемы Ethereum, SHIB может стать одной из самых интересных монет в будущем.

Вывод

DOGE, SHIB, PEPE и MOG остаются популярными, но XYZVerse (XYZ) ставит перед собой цель превзойти их всех, объединив спортивных фанатов в мем-коин, нацеленный на рост в 20 000%!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.