Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евро — Finance.ua
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Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евро

Сегодня 11:18Фондовый рынок
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Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евроЯрославский продает свою яхту за 50 миллионов евро, www.worthavenueyachts.com
Украинский бизнесмен Александр Ярославский выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн евро.
Соответствующее объявление по продаже появилось на сайте Worth Avenue Yachts.
Шестидесятиметровая яхта Kaiser, построенная немецкой компанией Abeking & Rasmussen в 2011 году, продается за 49,5 млн евро. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.
Фото: worthavenueyachts.com Фото: worthavenueyachts.com
Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.
О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.
Фото: worthavenueyachts.com Фото: worthavenueyachts.com

Справка Finance.ua:

  • Александр Ярославский является владельцем и президентом группы DCH, занимает 9 место самых богатых украинцев по версии Forbes Украина с состоянием 820 млн долларов;
  • владеет банком «Кредит Днепр» с 2020 года, когда приобрел его у миллиардера Виктора Пинчука;
  • незадолго до полномасштабного российского вторжения хотел также приобрести Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.
По материалам: Економічна Правда
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