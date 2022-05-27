Ярославский продает свою яхту за 50 миллионов евро — Finance.ua

Шестидесятиметровая яхта Kaiser, построенная немецкой компанией Abeking & Rasmussen в 2011 году, продается за 49,5 млн евро. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. На яхте есть джакузи.
Фото: worthavenueyachts.com
Отмечается, что судно находится в Вентимильи, Италия.
О том, что яхта будет выставлена на продажу, Ярославский заявил еще в начале марта. По его словам, вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова.
Фото: worthavenueyachts.com
Справка Finance.ua:
Александр Ярославский является владельцем и президентом группы DCH, занимает 9 место самых богатых украинцев по версии Forbes Украина с состоянием 820 млн долларов;
владеет банком «Кредит Днепр» с 2020 года, когда приобрел его у миллиардера Виктора Пинчука;
незадолго до полномасштабного российского вторжения хотел также приобрести Pinbank российского бизнесмена Евгения Гинера.