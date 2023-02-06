Япония установила потолок цен на российскую нефть — Finance.ua
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Япония установила потолок цен на российскую нефть

Энергетика
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Япония поддержала позицию Евросоюза и ввела санкции на российские нефтепродукты в соответствии с решением стран «Большой семерки» (G7).
Свои ограничения Токио ввел в понедельник, 6 февраля, как говорится в заявлении МИД страны. Речь идет об ограничении цен на нефть из рф в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов.
Своим решением Япония поддержала аналогичные меры со стороны Евросоюза. В частности, Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда.
Тогда ЕС обозначил две предельные цены на нефть из РФ. Одна из них касается нефтепродуктов, которые по себестоимости дороже сырой нефти (дизельное топливо), а другая — продуктов дешевле, таких как мазут. На данный момент потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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