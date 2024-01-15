Японский фондовый индекс Nikkei достиг 34-летнего максимума — Finance.ua

Японский фондовый индекс Nikkei достиг 34-летнего максимума Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

Японский фондовый индекс Nikkei достиг 34-летнего максимума

Один из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei 225 в понедельник впервые за 34 года пересек отметку в 36 тыс. пунктов благодаря поддержке со стороны грузоотправителей и финансовых компаний.

Об этом пишет Reuters

Котировки Nikkei выросли также на фоне снижения доходности американских облигаций и стабилизации обменного курса иены, что способствовало росту настроений.

Nikkei завершил день ростом почти на 1% на отметке 35 901,73 после того, как достиг самого высокого уровня с февраля 1990 года на отметке 36 008,23.

Индекс Topix, менее взвешенный на акции технологических компаний, чем Nikkei, вырос на 1,22% за день, а также достиг нового 34-летнего максимума во время сессии.

Суббиндекс акций Topix поднялся на 1,55%.

Индекс грузоотправителей Токийской фондовой биржи (TSE) подскочил на 5,3%, возглавив рост среди 33 отраслевых групп, поскольку геополитические риски подталкивают тарифы на морские перевозки.

Акции финансовых компаний, резко упавшие в пятницу, существенно восстановились, а банковский индекс вырос на 2,19%.

Економічна Правда По материалам:

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