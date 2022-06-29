Японские производители микросхем столкнулись с новым дефицитом — Finance.ua

Японские производители микросхем столкнулись с новым дефицитом 29.06.2022, 00:33 — Фондовый рынок

Крупнейшие японские производители полупроводников, от Toshiba до Sony предупреждают, что попыткам правительства оживить отечественную индустрию микросхем грозит ряд проблем. И нехватка материалов — не самая серьезная из них.

В обращении к Министерству экономики, торговли и промышленности в прошлом месяце группа производителей в области электронной промышленности заявила, что в течение следующих нескольких лет у Японии есть наибольший шанс восстановить свои позиции на рынке полупроводниковой продукции. Однако на пути к этому стоит трудовой кризис.

Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий заявила, что успех сектора зависит от привлечения достаточного количества специалистов по внедрению инноваций и управлению заводами по производству микросхем. По оценкам, восьми крупным производителям нужно будет нанять около 35 тысяч инженеров в течение следующих 10 лет, чтобы не отставать от темпов инвестиций.

Чтобы поддерживать инновации и поиск потенциальных сотрудников, Toshiba, Sony и другие компании сотрудничают с лучшими научными отделами по всей стране и инвестируют дополнительные ресурсы в исследование микросхем и подбор персонала.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.