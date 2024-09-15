Японская корпорация разработала электроминивэн с ИИ (фото) — Finance.ua

Японская корпорация разработала электроминивэн с ИИ (фото) 15.09.2024, 01:19 — Технологии&Авто

Японская корпорация разработала электроминивэн с ИИ (фото)

Японская корпорация Sharp открыла для себя новое направление деятельности — автомобилестроение. Первенца LDK+ покажут 17−18 сентября в Токио.

Видео с электрокаром опубликовали на Youtube-канале Sharp.

Концепт Sharp LDK+ - семейный электрический минивэн со сдержанным рубленым дизайном. У него большой угол наклона лобового стекла, а вот заднее стекло отсутствует, ведь авто получило набор камер.

В салоне Sharp LDK+ установлены вращающиеся задние сиденья и раскладной стол. Кроме того, появился огромный 65-дюймовый телевизор.

Боковые окна могут менять степень тонировки. Также машину оснастили искусственным интеллектом, который анализирует настроение водителя и пассажиров и подстраивает температуру и подсветку салона.

Первый автомобиль Sharp был построен на модульной платформе от еще одного производителя электроники — Foxconn. Характеристики не разглашают, известно только, что минивэн получил электромотор и солнечные батареи на крыше.

Фокус По материалам:

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