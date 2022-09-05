Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в рф — Finance.ua
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Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в рф

Фондовый рынок
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Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в рф
Японская компания Hino Motors сворачивает запуск производства грузовиков в рф
Дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках московской области.
Об этом сообщает NHK.
Основными причинами названы задержка строительных работ и налоговые проблемы. Изначально компания планировала расширить свой бизнес в россии путем организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в рф.
По информации японских СМИ, война в Украине и введенные против россии санкции не повлияли на решение Hino Motors, а действующее ограничение на экспорт японских грузовиков в рф рассматривается автоконцерном как временное.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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