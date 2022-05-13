Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров — Finance.ua

Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

Япония запрещает экспорт в россию высокотехнологичных товаров.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах. россия без технологий все больше будет напоминать Советский Союз», — написал он.

Ермак отметил, что санкции уже вынуждают рф использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP.

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Напомним, 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии), в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

По итогам саммита страны «Большой семерки» приняли заявление, в котором лидеры обязались продолжать оказывать Украине военную, оборонную и финансовую поддержку.

Также они пообещали ввести против рф новые санкции, в частности, против представителей финансовых элит и членов их семей, поддерживающих режим путина в войне против Украины.

Справка Finance.ua:

10 мая Япония ввела новые санкции против рф. Под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр россии, заместитель секретаря Совбеза рф, главари «Л/ДНР» и другие. Также был расширен перечень подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.

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