Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров — Finance.ua
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Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

Сегодня 11:18Технологии&Авто
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Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаровЯпония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров
Япония запрещает экспорт в россию высокотехнологичных товаров.
Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах. россия без технологий все больше будет напоминать Советский Союз», — написал он.
Ермак отметил, что санкции уже вынуждают рф использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP.
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Напомним, 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии), в котором принял участие президент Владимир Зеленский.
По итогам саммита страны «Большой семерки» приняли заявление, в котором лидеры обязались продолжать оказывать Украине военную, оборонную и финансовую поддержку.
Также они пообещали ввести против рф новые санкции, в частности, против представителей финансовых элит и членов их семей, поддерживающих режим путина в войне против Украины.

Справка Finance.ua:

  • 10 мая Япония ввела новые санкции против рф. Под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр россии, заместитель секретаря Совбеза рф, главари «Л/ДНР» и другие. Также был расширен перечень подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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