Япония запретила экспорт в РФ высокотехнологичных товаров — Finance.ua

Напомним, 8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии), в котором принял участие президент Владимир Зеленский.
По итогам саммита страны «Большой семерки» приняли заявление, в котором лидеры обязались продолжать оказывать Украине военную, оборонную и финансовую поддержку.
Также они пообещали ввести против рф новые санкции, в частности, против представителей финансовых элит и членов их семей, поддерживающих режим путина в войне против Украины.
Справка Finance.ua:
10 мая Япония ввела новые санкции против рф. Под ограничения попали 130 человек, в том числе премьер-министр россии, заместитель секретаря Совбеза рф, главари «Л/ДНР» и другие. Также был расширен перечень подсанкционных компаний и организаций, связанных с оборонным сектором.