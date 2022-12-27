Япония усиливает газовую независимость и будет покупать газ у Омана — Finance.ua
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Япония усиливает газовую независимость и будет покупать газ у Омана

Энергетика
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Японские компании подпишут новые долгосрочные контракты на покупку СПГ из Омана, чтобы усилить свою газовую независимость. Контракты рассчитаны примерно на 10 лет, пишет Reuters.
Японские Mitsui&Co., Itochu Corp. и крупнейший в стране производитель электроэнергии JERA подпишут новые долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из Омана.
Ожидается, что договоренности позволят японским компаниям закупить в Омане около 2 миллионов тонн СПГ, начиная с 2025 года, сообщает японская телекомпания NHK.
В прошлом году Япония импортировала 1,9 миллиона тонн СПГ, что составляет 2,6% от общего объема импорта страны.
Другие японские компании также ведут переговоры с Оманом по покупке СПГ.
Благодаря соглашению с Оманом бедная ресурсами Японии сможет диверсифицировать источники поставок топлива, поставки которого в мире были ограничены после полномасштабного вторжения россии в Украину и ряда санкций Запада в отношении российских энергоресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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