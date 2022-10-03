Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо — Finance.ua

Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо Сегодня 19:32 — Энергетика

Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо

Япония продлит до конца мая следующего года программу субсидирования оптовых цен на нефть с целью снижения розничных цен на бензин. Таким образом правительство намерено замедлить резкий рост цен на топливо.

Об этом сообщает Japan Today

Правительство планирует выделить более семи миллиардов долларов для спецфонда, который будет финансировать пакет экономических стимулов. Субсидии для сдерживания роста цен на бензин были введены в конце января текущего года.

Новая программа субсидирования также направлена на то, чтобы не допустить резкого роста цен на дизельное топливо и керосин.

Ранее сообщалось, что правительство Японии поддержит коммунальные предприятия по закупке сжиженного природного газа на фоне роста цен на энергоноситель.

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