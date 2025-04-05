Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус — Finance.ua

Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус Сегодня 05:18 — Криптовалюта

Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) планирует пересмотреть Закон о финансовых инструментах и ​​биржах, чтобы предоставить криптоактивам правовой статус.

Об этом сообщает Nikkea Asia, передает Reuters.

Как часть этого шага, криптоактивы будут подпадать под ограничения инсайдерской торговли, запрещающие покупку и продажу на основе нераскрытой внутренней информации, сообщает Nikkei.

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FSA подаст в парламент законопроект о внесении изменений в Закон о финансовых инструментах и ​​биржах уже в 2026 году, отмечает издание.

Економічна Правда По материалам:

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