Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус

Криптовалюта
13
Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус
Япония готовится предоставить криптовалютам правовой статус
Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) планирует пересмотреть Закон о финансовых инструментах и ​​биржах, чтобы предоставить криптоактивам правовой статус.
Об этом сообщает Nikkea Asia, передает Reuters.
Как часть этого шага, криптоактивы будут подпадать под ограничения инсайдерской торговли, запрещающие покупку и продажу на основе нераскрытой внутренней информации, сообщает Nikkei.

Курс криптовалют к доллару

FSA подаст в парламент законопроект о внесении изменений в Закон о финансовых инструментах и ​​биржах уже в 2026 году, отмечает издание.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems