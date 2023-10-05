Японцы создали 4,5-метрового робота-трансформера — Finance.ua

Японцы создали 4,5-метрового робота-трансформера Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

Японцы создали 4,5-метрового робота-трансформера

Японская компания Tsubame Industries из Токио представила Archax — огромного пилотируемого робота-трансформера, высота которого составляет 4,5 метра. Название робот получил в честь археоптерикса (летучий динозавр).

Робот имеет кабину для человека — она находится в груди трансформера. Пилот может управлять всеми частями тела машины с помощью джойстиков. В этой же кабине есть несколько мониторов, чтобы человек видел то, что видит робот.

У Archax есть два режима. Первый — «режим робота». В нем робот находится в вертикальном положении, можно ходить, вращаться и брать что-то руками.

Второй — «режим машины». Так, как в «Трансформерах». Робот может складываться и превращаться в подобие автомобиля. В таком состоянии робот может двигаться со скоростью до 10 км/ч. Энергию робот получает от электричества, но автономность машины не раскрывается. Вес изобретения составляет 3,5 тонны.

«Япония сильна в анимации, играх, роботах и ​​автомобилях, поэтому я подумал, что было бы здорово, если бы я смог создать продукт, в котором соединились все эти элементы. Я хотел создать что-то, что бы сказало: „Это Япония“», — говорит Ре Йошида, исполнительный директор Tsubame Industries.

В планах стартапа создать пять одинаковых роботов Archax, чтобы продать их фанатам киберпанка. Стоимость одного Archax оценивается в $3 млн.

Представители Tsubame Industries надеются, что в будущем их разработка пригодится в космических исследованиях. Например, можно было бы создать схожую работу с герметичной капсулой, чтобы астронавты могли путешествовать по поверхности планет.

По данным Independent, Tsubame Industries — японский стартап, занимающийся созданием экзоскелетов и костюмов «суперсолдат» для военных.

iLenta По материалам:

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