XRP готовится к прорыву благодаря «золотому кресту», а XYZVerse поражает беспрецедентным ростом в 5,000%! — Finance.ua
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XRP готовится к прорыву благодаря «золотому кресту», а XYZVerse поражает беспрецедентным ростом в 5,000%!

Криптовалюта
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XRP готовится к прорыву благодаря «золотому кресту», а XYZVerse поражает беспрецедентным ростом в 5,000%!
XRP готовится к прорыву благодаря «золотому кресту», а XYZVerse поражает беспрецедентным ростом в 5,000%!
Все указывает на возможный скачок стоимости XRP, так как ключевые технические индикаторы выстраиваются в его пользу. В то же время XYZVerse привлекает внимание невероятным ростом в 5,000%. Эти события намекают на значительные изменения на крипторынке, вызывая вопросы о причинах таких резких скачков и возможных дальнейших сценариях.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

XRP готовится к прорыву благодаря «золотому кресту», а XYZVerse поражает беспрецедентным ростом в 5,000%!
XYZ — ваш эксклюзивный пропуск в революцию мемов и спорта. Представьте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где инвесторы могут заработать на растущем спросе на мем-койны.
Вообразите: объем торгов Polymarket достиг $1 миллиарда во время президентских выборов в США. А теперь добавьте к этому ажиотаж вокруг мем-койнов и азарт спортивных ставок. С миллионами фанатов спорта, готовыми включиться в действие, экосистема XYZVerse продолжает расширяться — и ваши награды взлетят до небес!
🏆 XYZVerse уже получил официальное признание как лучший новый мем-проект, подчеркивая его взрывной потенциал на рынке мем-койнов.
>>> Предпродажа XYZ — ваш шанс попасть в игру до грандиозного взрыва! <<<
Мем-койны по праву считаются чемпионами криптомира, и XYZ готов уничтожить конкурентов. С потенциалом тысячекратной прибыли и прогнозируемым ростом на 7,900% к моменту TGE, XYZ превосходит успехи таких монет, как BOME с их 5,000% и WIF с 1,000% роста.
С предстоящими листингами на крупных CEX и DEX платформах, надежной защитой в виде аудированных смарт-контрактов и полностью проверенной командой, XYZ уже впереди игры. Эффект «первопроходца» играет здесь ключевую роль — успейте зайти до того, как остальные захватят рынок, и ваши доходы многократно возрастут!
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XRP (XRP)

За последнюю неделю цена XRP выросла на 25.26%, колеблясь в диапазоне от $2.27 до $2.67. За месяц рост составил 16.19%, а за последние 6 месяцев — впечатляющие 399.32%. Такая сильная динамика свидетельствует о растущем интересе и импульсе вокруг XRP.
  • Ближайший уровень сопротивления — $2.84. Прорыв этой отметки может привести к следующему уровню сопротивления на $3.23, что принесет потенциальную прибыль около 6% и 21% соответственно.
  • Ближайшая поддержка находится на уровне $2.04, а следующая — на $1.64, что создает некоторую защиту от падения.
Технические индикаторы указывают на бычий тренд. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 73.68, а стохастик — на 84.58, что говорит о перекупленности. Скользящие средние (SMA) за 10 и 100 дней составляют $2.80 и $2.54 соответственно, подтверждая восходящий импульс. MACD на уровне 0.0792 также поддерживает позитивный прогноз. Эти данные указывают на дальнейший рост XRP, однако сигналы перекупленности требуют осторожности.
На фоне бычьего рынка 2025 года, в то время как XRP и другие демонстрируют отличные результаты, XYZVerse выделяется как ведущий спортивный мем-койн. Благодаря уникальной дорожной карте и активному вовлечению сообщества проект нацелен на невероятный рост.
Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)
По материалам:
xyzverse.io
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