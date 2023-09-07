Xiaomi выпустит складной смартфон MIX Flip, который будет разворачиваться вертикально — Finance.ua
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Xiaomi выпустит складной смартфон MIX Flip, который будет разворачиваться вертикально

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi начала выпускать складные смартфоны MIX Fold уже два года назад, но все они раскрывались как книжка. А теперь производитель решил разнообразить свой ассортимент, выпустив смартфон, аналогичный Galaxy Flip5. То есть, с вертикальным типом сборки. И это может произойти в 2023 году.
В частности, в июне в базе данных IMEI нашли устройство с номером модели 2311BPN23C, которое было идентифицировано как первый флип Xiaomi. Название смартфона уже подтверждено, но характеристик пока нет. Digital Chat Station говорит, что дизайн MIX Flip будет чрезвычайно легким и тонким.
Сначала появлялась информация, что релиз Xiaomi MIX Flip состоится в 2024 году, однако цифры 2311 намекают, что он состоится вместе с Xiaomi 14, то есть в конце этого года. Приблизительная цена — 658 долларов, что делает MIX Flip самым дешевым складным телефоном в мире.
По материалам:
ITsider.
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