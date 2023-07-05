Xiaomi тестирует MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13 — Finance.ua
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Xiaomi тестирует MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi приступила к тестированию своего нового программного обеспечения MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13.
Интересно отметить, что тестируемая модель еще не была анонсирована, но подобная практика не редкость в индустрии. Ожидается, что MIUI 15 будет выпущена в конце текущего года вместе с флагманскими устройствами нового поколения Xiaomi 14.
Энтузиасты заметили альфа-версию MIUI 15 на смартфоне с кодовым названием «garnet_pre», который, вероятно, относится к семейству Redmi Note 13. Смартфоны этой серии, скорее всего, будут анонсированы в ближайшее время, возможно, осенью.
Пока информации о MIUI 15 не так много. Новая версия программного обеспечения будет основана на операционной системе Android 13 или, возможно, Android 14 в зависимости от модели смартфона. Ожидается, что MIUI 15 принесет ряд улучшений и новых функций.
По материалам:
iLenta
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