Xiaomi тестирует MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13 — Finance.ua

Xiaomi тестирует MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13 05.07.2023, 00:30 — Фондовый рынок

Компания Xiaomi приступила к тестированию своего нового программного обеспечения MIUI 15 на смартфоне Redmi Note 13.

Интересно отметить, что тестируемая модель еще не была анонсирована, но подобная практика не редкость в индустрии. Ожидается, что MIUI 15 будет выпущена в конце текущего года вместе с флагманскими устройствами нового поколения Xiaomi 14.

Энтузиасты заметили альфа-версию MIUI 15 на смартфоне с кодовым названием «garnet_pre», который, вероятно, относится к семейству Redmi Note 13. Смартфоны этой серии, скорее всего, будут анонсированы в ближайшее время, возможно, осенью.

Пока информации о MIUI 15 не так много. Новая версия программного обеспечения будет основана на операционной системе Android 13 или, возможно, Android 14 в зависимости от модели смартфона. Ожидается, что MIUI 15 принесет ряд улучшений и новых функций.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.