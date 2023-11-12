Xiaomi представила новый умный замок с 5 разными способами открытия и 6-уровневой защитой — Finance.ua

Xiaomi представила новый умный замок с 5 разными способами открытия и 6-уровневой защитой Сегодня 04:48 — Фондовый рынок

Компания Xiaomi представила умный замок двери Smart Door Lock 2, который встраивается вместо обычного замка и позволяет открывать дверь без привычных ключей. Также он поддерживает удаленный контроль и оснащен дверным звонком.

Xiaomi Smart Door Lock 2 позволяет открыть дверь с помощью NFC-метки, отпечатка пальца, PIN-кода, смартфона (через приложение Mijia с помощью встроенного Bluetooth или Wi-Fi) и физического ключа. Также есть встроенный звонок. К тому же заявлена ​​6-уровневая система защиты от отпирания и «ряд технологий обеспечения безопасности», благодаря которым новинка соответствует предмаксимальной оценке C по европейской классификации злоустойчивости («надежные прочные замки, которые выдерживают 15 минут активного взлома»).

Xiaomi Smart Door Lock доступен по заказу по цене $177. После релиза 10 ноября цена возрастет до $190.

Технофан По материалам:

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