Xiaomi представила новый умный замок с 5 разными способами открытия и 6-уровневой защитой — Finance.ua
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Xiaomi представила новый умный замок с 5 разными способами открытия и 6-уровневой защитой

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi представила умный замок двери Smart Door Lock 2, который встраивается вместо обычного замка и позволяет открывать дверь без привычных ключей. Также он поддерживает удаленный контроль и оснащен дверным звонком.
Xiaomi представила новый умный замок с 5 разными способами открытия и 6-уровневой защитой
Xiaomi Smart Door Lock 2 позволяет открыть дверь с помощью NFC-метки, отпечатка пальца, PIN-кода, смартфона (через приложение Mijia с помощью встроенного Bluetooth или Wi-Fi) и физического ключа. Также есть встроенный звонок. К тому же заявлена ​​6-уровневая система защиты от отпирания и «ряд технологий обеспечения безопасности», благодаря которым новинка соответствует предмаксимальной оценке C по европейской классификации злоустойчивости («надежные прочные замки, которые выдерживают 15 минут активного взлома»).
Xiaomi Smart Door Lock доступен по заказу по цене $177. После релиза 10 ноября цена возрастет до $190.
По материалам:
Технофан
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