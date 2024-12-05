Xiaomi представила электрическую зубную щетку со встроенным экраном — Finance.ua

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Xiaomi представила электрическую зубную щетку со встроенным экраном

Фондовый рынок
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Xiaomi представила электрическую зубную щетку со встроенным экраном
Xiaomi представила электрическую зубную щетку со встроенным экраном
В ассортименте компании Xiaomi появилась новая зубная щетка. Если перевести название гаджета с китайского, то получится Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush.
Щетка доступна в трех цветах: белом, фиолетовом и синем. На передней части устройства находится небольшой цветной экран. Смотрится так, будто в щетку встроили капсулу от браслета Xiaomi Smart Band. На дисплее отображается информация о том, насколько эффективно происходит чистка.
Внутри установлен 6-осевой датчик, отслеживающий положение щетки в пространстве. Также щетка получила «интеллектуальную технологию вибрации», которая автоматически регулируется при чистке.
Пользователи могут выбрать один из двух типов насадок: для глубокой очистки и чувствительных зубов. Поддерживаются четыре режима чистки: бережный, глубокий и интеллектуальный. Есть функция постепенного включения, что предотвращает разбрызгивание зубной пасты. Для сохранения настроек в гаджете имеется встроенная память.
В параметрах заявляется автономность до 180 дней. Зарядка производится через порт USB Type-C. Пополнение батареи до 100% происходит через шесть часов. Рейтинг защиты от воды — IPX8. Размеры щетки: 27,8×29,5×251 мм.
На старте продаж Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro будет доступна за 199 юаней (~$27). Затем стоимость вырастет до 249 юаней (~$34).
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По материалам:
iLenta
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