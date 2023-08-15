Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото) Сегодня 18:36 — Технологии&Авто

Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото)

Компания Xiaomi представила робота-собака CyberDog второго поколения. Первая версия увидела свет ровно два года назад.

Робособака Xiaomi CyberDog 2 отличается от предшественника как снаружи, так и по характеристикам. Новая версия имеет явно выраженную голову с двумя стоячими ушами. Робот содержит главный NX процессор, обеспечивающий производительность 21 ТОПС, и два сопроцессора. Для ориентирования в пространстве и реакции на команды пользователя в CyberDog 2 интегрировано 19 сенсоров, включая камеры, сенсоры глубины, лидар, 4 микрофона, сенсорную панель и т. д. Робот приводится в действие с помощью актуаторов CyberGear собственной разработки Xiaomi. Аппарат имеет высоту 36,7 см и массу 8,9 кг.

CyberDog 2 способен ходить (скорость 1,6 м/с), сидеть, давать лапу, делать сальто назад, кататься на скейте, обходить препятствия. Кроме того, он может служить хабом для управления устройствами умного дома — регулировать освещение, контролировать разные приборы. При этом робот способен реагировать на команды владельца как голосовые, так и жестовые. Встроенная нейросеть позволяет запоминать новые команды.

Робот-собака Xiaomi CyberDog 2 поступит в продажу в Китае по цене 12 999 юаней (около $1790).

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