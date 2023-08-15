Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото)

Технологии&Авто
32
Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото)
Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото)
Компания Xiaomi представила робота-собака CyberDog второго поколения. Первая версия увидела свет ровно два года назад.
Робособака Xiaomi CyberDog 2 отличается от предшественника как снаружи, так и по характеристикам. Новая версия имеет явно выраженную голову с двумя стоячими ушами. Робот содержит главный NX процессор, обеспечивающий производительность 21 ТОПС, и два сопроцессора. Для ориентирования в пространстве и реакции на команды пользователя в CyberDog 2 интегрировано 19 сенсоров, включая камеры, сенсоры глубины, лидар, 4 микрофона, сенсорную панель и т. д. Робот приводится в действие с помощью актуаторов CyberGear собственной разработки Xiaomi. Аппарат имеет высоту 36,7 см и массу 8,9 кг.
Xiaomi представила CyberDog 2 — новую робособаку с ИИ за $1790 (фото)
CyberDog 2 способен ходить (скорость 1,6 м/с), сидеть, давать лапу, делать сальто назад, кататься на скейте, обходить препятствия. Кроме того, он может служить хабом для управления устройствами умного дома — регулировать освещение, контролировать разные приборы. При этом робот способен реагировать на команды владельца как голосовые, так и жестовые. Встроенная нейросеть позволяет запоминать новые команды.
Робот-собака Xiaomi CyberDog 2 поступит в продажу в Китае по цене 12 999 юаней (около $1790).
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.