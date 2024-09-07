Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото) — Finance.ua
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Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)
Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)
Xiaomi анонсировала пару новых доступных беспроводных наушников в рамках своего бренда Redmi. Несмотря на свою бюджетность, новые Redmi Buds 6 Lite могут похвастаться наличием активного шумоподавления и длительной автономной работы.
Об этом пишет gsmarena.
Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)
Вакуумные беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite получили по одному 12,4-миллиметровому динамику с титановой диафрагмой.
Каждый наушник также имеет по два микрофона, благодаря чему реализована функция шумоподавления во время телефонных вызовов.
Как заявляет производитель, активное шумоподавление позволяет отсечь до 40 дБ посторонних шумов. Функция Hybrid ANC обеспечивает интеллектуальное уменьшение шума.
Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)
Новинка имеет встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 5.3. Аккумулятор позволяет прослушивать музыку в течение 7 часов, а вместе с батареей комплектного кейса автономность достигает 38 часов.
В комплект поставки включаются сменные силиконовые насадки. Пользователь может регулировать параметры звука с помощью эквалайзера в фирменном приложении Xiaomi Earbuds.
Xiaomi представила бюджетные наушники Redmi Buds 6 Lite (фото)
Беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite поступили в продажу в Европе по цене €20. На выбор пользователей предлагаются версии черного, белого и голубого цветов.
По материалам:
ITC.ua
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