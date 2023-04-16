Xiaomi представила аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses — Finance.ua

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Xiaomi представила аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses

Технологии&Авто
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Xiaomi представила аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses
Xiaomi представила аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses
Xiaomi анонсировала выпуск нового гаджета, получившего название Mijia Smart Audio Glasses. Это очки, предназначенные для прослушивания аудио.
Об этом пишет mezha.media.
Устройство оборудовано открытыми динамиками, расположенными таким образом, чтобы звук был слышен только их владельцу. Также есть микрофоны и функция шумоподавления во время вызовов. Вес очков всего 38,1 г, на боковых скобках имеются сенсорные панели для управления воспроизведением и запуска голосового ассистента.
Xiaomi представила аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses
Очки можно заказать с прозрачными или солнцезащитными линзами. Гаджет защищен от влаги в соответствии с классом IP54. Встроенного аккумулятора хватает на 22 часа работы, или на 10 часов прослушивания музыки или 7 часов звонков. Девайс имеет модуль Bluetooth 5.2 и может быть одновременно подключен к двум источникам звука.
Mijia Smart Audio Glasses можно будет заказать на краудфандинговой платформе с 12 по 26 апреля по цене $116.
По материалам:
mezha.media
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