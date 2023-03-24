Xiaomi представила 4К-телевизоры за 16 и 21 тысячу гривен — Finance.ua
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Xiaomi представила 4К-телевизоры за 16 и 21 тысячу гривен

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi представила два новых телевизора в бюджетном сегменте с большой диагональю. Об этом пишет ITHome.
Xiaomi представила 4К-телевизоры за 16 и 21 тысячу гривен
Согласно источнику, Xiaomi выпустила две модели с разной диагональю: один на 65 (модель S65), а второй на 75 дюймов (модель S75). Обе версии оснащены 4K-матрицей, которая поддерживает Dolby Vision, повышенную частоту обновления изображения 144 Гц и охватывает 94% пространства DCI-P3.
В общем, новинки позиционируются как игровые, и получили ряд настроек специально для этой цели: например, они автоматически адаптируются к консолям Xbox Series X/S, распознают и переключают игровые режимы, имеют сертификацию FreeSyncTM Premium и низкую задержку 4 мс.
Что касается звука, то в обеих моделях заявлена поддержка Dolby Atmos — аудиосистема состоит из двух динамиков суммарной мощностью 25 Ватт.
Оба телевизора оснащены ОС Android TV и работают на процессоре ARM Cortex A73, с оперативной памятью 3 Гб и постоянной — 32 Гб.

Цена

В настоящее время телевизоры уже продаются в Китае. Цены такие: за Xiaomi S65 просят 2999 юаней (16 000 грн), а за Xiaomi S75 — примерно 3999 юаней (21 000 грн).
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По материалам:
itechua
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