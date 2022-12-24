Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата — Finance.ua

Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата Сегодня 22:35 — Фондовый рынок

Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата

Китайская корпорация Xiaomi начала увольнять своих работников, присоединившись таким образом к длинному списку китайских технологических компаний, сокращающих рабочие места, поскольку страна борется со вспышками COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании заявил, что практика «оптимизации персонала и организационной оптимизации» повлияет более чем на 10% от общего количества работников. По его словам, уволенные получили компенсацию.

Многие крупные технологические компании в Китае, в том числе Tencent Holdings и Alibaba Group, в последние месяцы увольняют сотрудников, поскольку Китай продолжает затяжную борьбу со вспышками COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.