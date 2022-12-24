Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата — Finance.ua
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Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата

Фондовый рынок
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Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата
Xiaomi планирует уволить около 10% своего штата
Китайская корпорация Xiaomi начала увольнять своих работников, присоединившись таким образом к длинному списку китайских технологических компаний, сокращающих рабочие места, поскольку страна борется со вспышками COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель компании заявил, что практика «оптимизации персонала и организационной оптимизации» повлияет более чем на 10% от общего количества работников. По его словам, уволенные получили компенсацию.
Многие крупные технологические компании в Китае, в том числе Tencent Holdings и Alibaba Group, в последние месяцы увольняют сотрудников, поскольку Китай продолжает затяжную борьбу со вспышками COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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