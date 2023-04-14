Xiaomi отреагировала на признание ее спонсором войны — Finance.ua
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Xiaomi отреагировала на признание ее спонсором войны

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Китайская компания Xiaomi не согласна с решением украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внести ее в перечень международных спонсоров войны.
Об этом говорится в заявлении «Сяоми» на официальном сайте и в его соцсетях. Компания утверждает, что не поддерживает никаких военных действий.
«Мы категорически отвергаем обвинения НАПК относительно того, что мы являемся „международным спонсором войны“. Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире», — говорят в Xiaomi.
Xiaomi отмечает, что производит и продает электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования.

Список компаний — спонсоров войны

13 апреля 2023 года НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Причиной стало то, что компания не просто продолжила свою работу в рф после полномасштабного вторжения, но остается лидером по продаже смартфонов в россии.
Ранее НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Банк не только продолжил работать в россии, но и официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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