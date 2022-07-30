Xiaomi может отказаться от компактных смартфонов — Finance.ua

Xiaomi может отказаться от компактных смартфонов 30.07.2022, 02:02 — Фондовый рынок

Участники разных форумов постоянно жалуются на то, что производители практически не выпускают компактные смартфоны, особенно во флагманском сегменте.

Xiaomi — один из немногих, кто продолжает их производить, однако китайская корпорация вскоре может отказаться от небольших моделей. Об этом косвенно намекает сообщение главы компании Лея Цзюня — на запись наткнулось издание MyDrivers.

Один из пользователей соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) написал о том, что новый Xiaomi 12S — хороший представитель смартфонов с маленькими экранами, и призвал своих читателей поддержать новинку деньгами, поскольку в будущем подобных устройств может не стать.

Глава Xiaomi переслал это сообщение на свою страницу и подчеркнул, что малогабаритных флагманов сейчас не так много.

В прошлом Лей Цзюнь заявлял, что компактные флагманы выпускать не только дорого, но и технически сложно. Например, совокупная стоимость Xiaomi 12 выросла на 61% по сравнению с предшественником, производителю пришлось переделать печатную плату и сделать ее в виде «сэндвича», создать тончайшую тепловую пластину и использовать новое более дорогое поколение аккумуляторов, занимающих меньше места.

По слухам, после двухлетнего «эксперимента» с выпуском mini-моделей iPhone, компания Apple откажется от компактов из-за их низких продаж — поэтому велика вероятность, что если продажа компактных смартфонов Xiaomi не будет обнадеживающей, китайская корпорация тоже откажется от устройств этого сегмента.

Portaltele По материалам:

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