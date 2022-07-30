Xiaomi может отказаться от компактных смартфонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi может отказаться от компактных смартфонов

Фондовый рынок
18
Участники разных форумов постоянно жалуются на то, что производители практически не выпускают компактные смартфоны, особенно во флагманском сегменте.
Xiaomi — один из немногих, кто продолжает их производить, однако китайская корпорация вскоре может отказаться от небольших моделей. Об этом косвенно намекает сообщение главы компании Лея Цзюня — на запись наткнулось издание MyDrivers.
Xiaomi может отказаться от компактных смартфонов
Один из пользователей соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) написал о том, что новый Xiaomi 12S — хороший представитель смартфонов с маленькими экранами, и призвал своих читателей поддержать новинку деньгами, поскольку в будущем подобных устройств может не стать.
Глава Xiaomi переслал это сообщение на свою страницу и подчеркнул, что малогабаритных флагманов сейчас не так много.
В прошлом Лей Цзюнь заявлял, что компактные флагманы выпускать не только дорого, но и технически сложно. Например, совокупная стоимость Xiaomi 12 выросла на 61% по сравнению с предшественником, производителю пришлось переделать печатную плату и сделать ее в виде «сэндвича», создать тончайшую тепловую пластину и использовать новое более дорогое поколение аккумуляторов, занимающих меньше места.
По слухам, после двухлетнего «эксперимента» с выпуском mini-моделей iPhone, компания Apple откажется от компактов из-за их низких продаж — поэтому велика вероятность, что если продажа компактных смартфонов Xiaomi не будет обнадеживающей, китайская корпорация тоже откажется от устройств этого сегмента.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.