Xiaomi активно работает над новым автомобилем — Finance.ua

Xiaomi активно работает над новым автомобилем Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Не только Apple занимается разработкой транспортных средств — китайский It-гигант Xiaomi собирается в скором времени представить свой собственный продукт.

Китайский холдинг Xiaomi запустит серийное производство электромобилей в 2024 году.

Причем, по косвенным признакам можно с уверенностью говорить, что работа ведется в высоком темпе. Одним из ярких примеров является расширение подразделения разработки — до 2.3 тысяч сотрудников. О модели известно следующее: во-первых, нам покажут седан, во-вторых, он будет электрическим.

Интересный факт — силовую установку разрабатывают специалисты самой Xiaomi, а вот батареи предоставит сторонний поставщик — их будет два: BYD и CATL. Интересный факт — силовую установку разрабатывают специалисты самой Xiaomi, а вот батареи предоставит сторонний поставщик — их будет два: BYD и CATL.

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AvtoDream По материалам:

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