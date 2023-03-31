Xiaomi активно работает над новым автомобилем — Finance.ua

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Xiaomi активно работает над новым автомобилем

Фондовый рынок
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Не только Apple занимается разработкой транспортных средств — китайский It-гигант Xiaomi собирается в скором времени представить свой собственный продукт.
Xiaomi активно работает над новым автомобилем
Китайский холдинг Xiaomi запустит серийное производство электромобилей в 2024 году.
Причем, по косвенным признакам можно с уверенностью говорить, что работа ведется в высоком темпе. Одним из ярких примеров является расширение подразделения разработки — до 2.3 тысяч сотрудников. О модели известно следующее: во-первых, нам покажут седан, во-вторых, он будет электрическим.
Интересный факт — силовую установку разрабатывают специалисты самой Xiaomi, а вот батареи предоставит сторонний поставщик — их будет два: BYD и CATL.
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По материалам:
AvtoDream
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