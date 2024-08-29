xAI Илона Маска несанкционированно использует газовые турбины для питания центров обработки данных — Finance.ua

xAI Илона Маска несанкционированно использует газовые турбины для питания центров обработки данных Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

xAI Илона Маска несанкционированно использует газовые турбины для питания центров обработки данных

Стартап xAI Илона Маска обвиняют в усугублении проблемы загрязнения в Мемфисе, штат Теннесси, из-за несанкционированного использования турбин, сжигающих природный газ. Об этом сообщает CNBC.

xAI делает это для питания центров обработки данных, где происходит обучение большим языковым моделям. Как рассказывал Илон Маск, на заводе Electrolux, который получил стартап в июне, используют 100 тысяч процессоров H100 от NVIDIA.

Южный центр экологического права направил письмо в Департамент здравоохранения округа Шелби и региональный офис Агентства по охране окружающей среды по просьбе начать расследование относительно неразрешенного использования турбин и загрязнения окружающей среды. Отмечается, что xAI установил уже 18 турбин, а возможно, и больше.

Обучение больших языковых моделей для дальнейшего их применения в инструментах на основе искусственного интеллекта и чат-ботах требует большого количества энергии. К примеру, потребление энергии такими техгигантами как Google и Microsoft превышает потребление целой Исландии.

Долгосрочный план xAI состоит в том, чтобы использовать электроэнергию от местного коммунального предприятия Memphis Light, Gas and Water (MLGW). MLGW отметило, что начало предоставлять 50 мегаватт электроэнергии стартапа с начала августа, однако для стабильной работы центра обработки данных требуется еще дополнительно 100 мегаватт.

Использование газовых турбин, которые, по словам активистов, установлены вокруг завода, видны даже с дороги. Они выбрасывают загрязнители воздуха, называемые оксидами азота (NOx), которые еще больше усугубляют проблему смога в этом районе.

Даже низкий уровень оксидов азота в воздухе может провоцировать раздражение глаз, носа, горла и легких человека. Их вдыхание может вызвать быстрое жжение, спазмы и отек тканей в горле и верхних дыхательных путях и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Чтобы использовать такие турбины, владельцы бизнеса в Теннесси должны получить специальное разрешение. Эти разрешения устанавливают допустимую концентрацию выбросов и определяют требования к эффективности турбин, однако стартап Маска такого разрешения не получил.

В письме указано, что турбины xAI ежегодно выбрасывают около 130 тонн оксидов азота, что делает их девятым крупнейшим источником загрязняющих веществ в округе. Эти турбины могли бы обеспечить энергией около 50 тысяч домов.

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