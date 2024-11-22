Wizz Air запустит восемь новых рейсов из Польши — Finance.ua

Wizz Air запустит восемь новых рейсов из Польши
Лоукостер Wizz Air анонсирует новые маршруты из польских городов на летний сезон в следующем году.
Об этом сообщает издание shoppingpl.com.
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air расширяет географию полетов, добавляя 11 новых направлений, среди которых 8 стартуют из польских городов.
В частности, в 2025 году новые рейсы соединят Польшу с городами Италии, Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Испании и Марокко.
- Варшава Шопен-Генуя — будут выполняться с 1 мая, 3 раза в неделю,
- Краков-Базель — с 15 июня, 4 раза в неделю,
- Краков-Берген — с 17 июня, 3 раза в неделю,
- Краков-Генуя — с 17 июня, 3 раза в неделю,
- Катовице-Кишинев — с 1 июня, 4 раза в неделю,
- Катовице-Мадрид — с 3 июня, 3 раза в неделю,
- Катовице-Пиза — со 2 июня, 3 раза в неделю,
- Катовице-Агадир — с 28 октября, 2 раза в неделю.
Кроме этого, перевозчик запустит следующие рейсы:
- Рим Фьюмичино-Гран-Канария — с 1 февраля 2025 года, 2 раза в неделю,
- Бухарест-Кишинев — с 30 марта 2025 года, ежедневно,
- София-Штутгарт — с 16 декабря 2024 года, 3 раза в неделю.
Билеты на новые рейсы уже доступны на официальном сайте перевозчика.
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